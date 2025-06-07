كتب- أحمد الجندي:

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر في إحباط محاولة للبناء بدون ترخيص، حيث تم التدخل الفوري لإزالة المخالفة في مهدها أعلى العقار رقم 17 بشارع إسماعيل القباني، إلى جانب مصادرة مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المخالفة.

وفي حي الأميرية، نفذت السلطات المحلية إزالة فورية لمحاولة إقامة طابق سادس فوق الأرضي في العقار الكائن بـ20 شارع الخليج المصري، وذلك دون وجود تراخيص، وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء.

أما في حي الشرابية، فقد قامت الأجهزة التنفيذية بوقف أعمال بناء طابق مخالف بالعقار رقم 7 حارة عبدالرحمن حجاج، المتفرعة من شارع المنوفي، مع تنفيذ قرار الإزالة على الفور.

كما رصدت فرق المتابعة بحي دار السلام وجود أعمال إنشائية غير قانونية بالعقار رقم 18 شارع أبو النجا في منطقة حدائق المعادي، حيث تم التدخل السريع لإزالتها بشكل كامل.

وفي حي الساحل، تم التعامل مع تعديات بنائية داخل العقارين رقمي 102 و115 بشارع خلوصي، حيث قامت الأجهزة المختصة بإزالة المخالفات المقررة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على استمرار حالة الاستنفار الكامل داخل الأحياء والإدارات المعنية، لمتابعة المتغيرات المكانية ومنع أية محاولات للبناء العشوائي خلال عطلة عيد الأضحى، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التطبيق الصارم للقانون والتعامل الفوري مع أي مخالفة.

وأكد المحافظ على أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة، لضمان مواجهة أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة أو مخالفات بناء غير مرخصة، مع تحميل المسؤولية لأي موظف يتقاعس عن أداء دوره في المتابعة والرصد الفوري.

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