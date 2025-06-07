ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة: ارتفاع الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب البلاد على مدار الأيام الستة المقبلة، بدءًا من غدٍ السبت 07 يونيو وحتى الخميس 12 يونيو 2025.

وقالت "الأرصاد"، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت: شبورة مائية بهذه المناطق

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم السبت يشهد شبورة مائية كثيفة (من 4 إلى 8 صباحًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا يوم السبت 07 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مثل الإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى توخي الحذر عند القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة (بالدرجة المئوية):

القاهرة والوجه البحري:

السبت 07 يونيو: عظمى 36 - صغرى 23

الأحد 08 يونيو: عظمى 36 - صغرى 22

الإثنين 09 يونيو: عظمى 36 - صغرى 23

الثلاثاء 10 يونيو: عظمى 37 - صغرى 23

الأربعاء 11 يونيو: عظمى 37 - صغرى 23

الخميس 12 يونيو: عظمى 37 - صغرى 23

السواحل الشمالية:

السبت 07 يونيو: عظمى 28 - صغرى 20

الأحد 08 يونيو: عظمى 27 - صغرى 20

الإثنين 09 يونيو: عظمى 28 - صغرى 20

الثلاثاء 10 يونيو: عظمى 29 - صغرى 20

الأربعاء 11 يونيو: عظمى 28 - صغرى 20

الخميس 12 يونيو: عظمى 28 - صغرى 20

شمال الصعيد:

السبت 07 يونيو: عظمى 37 - صغرى 23

الأحد 08 يونيو: عظمى 37 - صغرى 23

الإثنين 09 يونيو: عظمى 38 - صغرى 23

الثلاثاء 10 يونيو: عظمى 37 - صغرى 22

الأربعاء 11 يونيو: عظمى 38 - صغرى 22

الخميس 12 يونيو: عظمى 38 - صغرى 22

جنوب الصعيد:

السبت 07 يونيو: عظمى 42 - صغرى 26

الأحد 08 يونيو: عظمى 42 - صغرى 26

الإثنين 09 يونيو: عظمى 41 - صغرى 25

الثلاثاء 10 يونيو: عظمى 41 - صغرى 25

الأربعاء 11 يونيو: عظمى 42 - صغرى 25

الخميس 12 يونيو: عظمى 42 - صغرى 25

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