كتب-عمرو صالح:

كشف النائب عبدالباسط الشرقاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن خطة اللجنة تجاه مشروع قانون الإيجار القديم لفترة ما بعد عيد الأضحى المبارك 2025، خاصة بعد التوجيهات الحكومية المتعلقة بفترة الإخلاء والقيمة الإيجارية.

وقال الشرقاوي خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن لجنة الإسكان ستواصل مناقشتها حول مشروع قانون الإيجار القديم مع اللجنة التشريعية و اللجان المعنية مشيرا إلى أن عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون أمام الجلسة العامة للبرلمان لن يحدث قبل وضع حلول جذرية لأغلب المشكلات التي تواجه ذلك الصدد.

وأوضح الشرقاوي أن فترة الإخلاء والقيمة الإيجارية يعدوا أبرز النقاط التي ستتصدر المناقشات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة إسكان النواب عقدت جلسات حوارية ومجتمعية خلال الفترة الماضية مع ممثلي الملاك والمستأجرين وأستاذة القانون من الجامعات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد صرح بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

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