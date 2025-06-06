موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 بعد زيادتها.. "وصلت لكام"؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 بدء تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2025.

وأوضح أنه سيتم استمرار صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيهًا بعد زيادتها حتى الانتهاء من كل العمال خلال شهر يونيو الجاري.

ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

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