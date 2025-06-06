وزارة الصحة تحذر من معدلات ضغط الدم في عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم توجيهات هامة للتحكم في ضغط الدم والحفاظ على الصحة العامة خلال فترة عيد الأضحى 2025.

يأتي ذلك؛ في إطار حرصها على صحة المواطنين وسلامتهم، وخاصة خلال فترة الأعياد التي يكثر فيها تناول الأطعمة الدسمة والمملحة.

وقالت وزارة الصحة: "إن التحكم في ضغط الدم هو أمر في متناول يد كل مواطن، ويجب إيلاء أهمية خاصة للعادات الغذائية، لا سيما خلال الاحتفالات التي تشهد تنوعاً في الأطعمة".

وأكدت الوزارة على ضرورة: "الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات في العيد حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك، مشددة على أن هذه الأطعمة تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتفاقم المشكلات الصحية المتعلقة به".

وأوضحت وزارة الصحة أن الفرصة متاحة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم مجاناً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الفحص الشامل والمتابعة والعلاج بالمجان لضمان الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، وكذلك الاكتشاف المبكر لأي مشكلات قد تؤثر على وظائف الكلى.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية والتوجه لأقرب وحدة صحية للاطمئنان على صحتهم، أو الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار والحصول على المزيد من المعلومات.

وأهابت الوزارة بالجميع قضاء عيد بصحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح والدهون.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات

أبرزها تطوير التدريب الإكلينيكي.. قرارات مجلس طب قصر العيني مايو 2025

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025