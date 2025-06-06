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توجيهات مهمة من الصحة بشأن تناول اللحوم في عيد الأضحى 2025.. احذر

10:01 م الجمعة 06 يونيو 2025

تناول اللحوم في عيد الأضحى 2025

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم تحذيرات وتوجيهات هامة بشأن تناول اللحوم في عيد الأضحى 2025.

وقالت وزارة الصحة: "إن اختيارًا صحيحًا للحوم سيحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجميع خلال أيام العيد، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات لضمان وجبة صحية وآمنة".

وأكدت الوزارة على ضرورة:

الابتعاد عن اللحوم ذات الرائحة الغريبة: شددت الوزارة على أهمية الانتباه لرائحة اللحوم، وتجنب أي لحوم تصدر منها روائح غير طبيعية قد تدل على فسادها.

اختيار اللحوم الطازجة: حثت الوزارة على التأكد من طزاجة اللحوم عند الشراء أو الذبح.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الالتزام بهذه التعليمات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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