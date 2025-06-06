توجيهات مهمة من الصحة بشأن تناول اللحوم في عيد الأضحى 2025.. احذر
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم تحذيرات وتوجيهات هامة بشأن تناول اللحوم في عيد الأضحى 2025.
وقالت وزارة الصحة: "إن اختيارًا صحيحًا للحوم سيحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجميع خلال أيام العيد، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات لضمان وجبة صحية وآمنة".
وأكدت الوزارة على ضرورة:
الابتعاد عن اللحوم ذات الرائحة الغريبة: شددت الوزارة على أهمية الانتباه لرائحة اللحوم، وتجنب أي لحوم تصدر منها روائح غير طبيعية قد تدل على فسادها.
اختيار اللحوم الطازجة: حثت الوزارة على التأكد من طزاجة اللحوم عند الشراء أو الذبح.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الالتزام بهذه التعليمات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات
أبرزها تطوير التدريب الإكلينيكي.. قرارات مجلس طب قصر العيني مايو 2025
محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025
فيديو قد يعجبك: