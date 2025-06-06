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قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

09:38 م الجمعة 06 يونيو 2025

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص.

يستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، كما يلي:

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

جاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، كما يلي:

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية (تُحدد رسميًا من قبل مجلس الوزراء)

الاثنين 30 يونيو: عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر: عطلة احتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة

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