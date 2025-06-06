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الزراعة: إزالة 17 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية أول أيام العيد (صور)

06:39 م الجمعة 06 يونيو 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 17 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في المهد بعدد من المحافظات، خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاستعداد التام خلال فترات الإجازات والأعياد، وتكثيف المرور الميداني، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأضاف راشد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل أعمالها على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية في مديريات الزراعة بجميع المحافظات، لتلقي البلاغات ومتابعة نتائج المرور والرصد لأي حالات تعدٍّ على الرقعة الزراعية، والتدخل الفوري لإزالتها في المهد، بالتعاون مع المحليات والأجهزة الأمنية، حفاظًا على الأراضي الزراعية من التآكل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى استمرار زيارات مهندسي الحماية الميدانية بالمحافظات، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة، ولقاء رؤساء أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل والرقابة المستمرة.

وأوضح راشد أن لجان المتابعة الميدانية قامت، في اليوم الأول من عيد الأضحى، بالمرور على محافظات: الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، والفيوم، لمتابعة انتظام العمل في أقسام حماية الأراضي وغرف العمليات والتأكد من جاهزيتها في مواجهة أي محاولات تعدٍّ.

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