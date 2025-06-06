كتب- محمد شاكر:

قدم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث نظم قسم التمكين الثقافي بالفرع، يوما ترفيهيا للأطفال من ذوي الهمم بجمعية التأهيل الاجتماعي، قدمه محمد الرداد مسئول التمكين الثقافي.

وتضمن اليوم مجموعة من الفعاليات الفنية والترفيهية، منها ورش رسم وتلوين باستخدام الشمع وألوان الماء تناولت مناظر الطبيعة ومظاهر الاحتفال بالعيد، إلى جانب مسابقات مبسطة لاختبار الذكاء والمعرفة، وورشة رسم على اليد بالألوان المائية، وفقرة ألعاب بالبالونات الموسيقية، تلاها عرض أداء حركي موسيقي بعنوان "القطار المتحرك".

كما أقيم معرض فني لأعمال الأطفال المشاركين، واختتم اليوم بتوزيع جوائز رمزية تشجيعية على الأطفال المتميزين، في أجواء من البهجة والدمج الإيجابي.

وضمن الفعاليات الثقافية التي ينفذها فرع ثقافة بورسعيد، بإدارة وسام العزوني، أقام بيت ثقافة أم خلف محاضرة تثقيفية بعنوان "فضائل يوم عرفة" ألقاها الشيخ محمد حسني، من الأوقاف، قدم خلالها عرضا مبسطا حول المعاني الروحية لهذا اليوم وأبعاده الإنسانية، مشيرا إلى ما يحمله من قيم مثل التجدد، والتسامح، والإيمان، والانضباط.

كما نفذت كل من ماجدة براية وإسراء العربي، أخصائيتا النشاط بالبيت، ورشة حكي للأطفال من قصص الأنبياء، تناولتا فيها قصة النبيين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستعرضتا الدروس والقيم المستفادة منها مثل قوة الإيمان، الصبر، العدل، الرضا والتوكل، وذلك في سياق يهدف إلى ترسيخ القيم التربوية.

واختتمت الاحتفالية المنفذة في إطار برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، بورشتين فنيتين قدمتهما الفنانة منار نور الدين، تناولت الأولى رسم أضحية العيد، والثانية تصميم وتنفيذ مجسم للكعبة المشرفة، وسط تفاعل كبير من الأطفال المشاركين.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين

أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك