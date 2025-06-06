3 آلاف فرصة عمل جديدة بـ14 محافظة| التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرتها الوظيفية نصف الشهرية، والتي تضمنت إعلانًا عن 3209 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة، وذلك بالتنسيق مع 59 شركة من شركات القطاع الخاص.

تخصصات متعددة تناسب مختلف المؤهلات..

أكدت وزارة العمل، بحسب بيانها، الجمعة، أن الوظائف المُتاحة تشمل تخصصات متعددة تناسب مختلف المؤهلات، وتُمنح برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، ووفقًا للحد الأدنى للأجور المعمول به، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم متاح خلال شهر يونيو 2025

أوضحت الوزارة، أن التقديم متاح خلال شهر يونيو 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الاتصال الخاصة بكل شركة أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

أماكن التقديم على فرص العمل

وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وإعداد الباحثة منى شوقي، فإن الوظائف المتاحة موزعة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الغربية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط.

تخصصات فرص العمل المتاحة

تشمل تخصصات فرص العمل المتاحة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسين كهرباء، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبين، مشرف تنجيد، ليدي جارد "إناث"، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقين (رخص أولى وثانية وثالثة)، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين بمختلف التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، وظائف فندقة ومطاعم، عمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى.

فرص عمل مخصصة لذوي الهمم

تتضمن النشرة عددًا من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، ضمن خطة الوزارة لتفعيل نسبة الـ5% المخصصة لهم في سوق العمل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل من خلال الحصر والتدريب والتشغيل في مختلف المحافظات.

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