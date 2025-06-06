السياحة تعلن نجاح نفرة الحجاج إلى المزدلفة ومشعر منى لرمى الجمرات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت بعثة الحج السياحي المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن نجاح نفرة كامل حجاج السياحة إلى المزدلفة بعد انتهاء تصعيدهم إلى مشعر عرفات أمس، وقيامهم بدءاً من فجر اليوم بأداء رمية جمرة العقبة الكبرى بكل سهولة ويسر، وتواجدهم الآن بمشعر منى لاستكمال مناسك الحج، وذلك بمرافقة وتحت إشراف لجان البعثة وبمرافقة أيضاً مشرفى شركات السياحة.



ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أن عملية تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات وكذلك النفرة بالمزدلفة تمت بسهولة ويسر ولا سيما في ظل خبرات شركات السياحة وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق لعملية التصعيد ومع تواجد أعضاء البعثة بشكل دائم لخدمة الحجاج بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث سواء ٥ نجوم أو الاقتصادي أو البري.



وأشارت إلى استمرار البعثة في متابعة أحوال حجاج السياحة وتواجدهم الآن في مخيمات الحجاج بمشعر مني وأيضاً طوال أيام التشريق لاستكمال مناسك الحج والتأكد من سلامتهم والتدخل الفوري لتذليل العقبات التى قد تعترضهم والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.



وتقوم البعثة بالتواصل على مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة، وتم تكليف رؤساء تلك اللجان بالإخطار والإفادة أولاً بأول بأية تطورات.



وقد تمت نفرة حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة أمس بعد آذان المغرب، بحوالي 800 أتوبيس للحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي والبري، وكانت جميعها موديلات حديثة ومزودة بأشخاص أدلاء لإرشاد السيارات إلى أفضل الطرق خلال النفرة والتحرك بالمشاعر. وتتنوع ما بين الأتوبيسات والميني باص وسيارات ليموزين ببعض برامج الحج الفاخر.



وأوضحت سامية سامي، أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي شركات السياحة من جاهزية الحافلات التي تنقل الحجاج لمزدلفة والتي كانت موجودة بمواقف السيارات التي تم توفيرها بجانب المخيمات، بجانب التواصل مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتأكيد عليها أهمية توفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في هذا الإطار.