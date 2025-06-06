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استمرار الارتفاع ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام عيد الأضحى

02:29 م الجمعة 06 يونيو 2025
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت ثاني أيام عيد الأضحى، والأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأغلب الأنحاء ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غداً السبت

- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية.

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