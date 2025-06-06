كتب- أحمد الجندي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق أجواء احتفالات ركاب أحد قطارات الصعيد بعيد الأضحى المبارك، في مشهد يعكس روح المحبة والترابط بين المواطنين، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وظهر في الفيديو المتداول عدد من الركاب وهم يتبادلون التهاني ويشاركون أجواء العيد معًا داخل القطار، مرددين عبارات الحب والدعاء قائلين: "ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان"، في رسالة تعبّر عن الامتنان والاستقرار الذي يشعر به المواطنون خلال موسم الأعياد.

وسادت حالة من السعادة داخل عربة القطار، حيث بدت الابتسامات على وجوه الركاب، وتبادل البعض الأغاني الشعبية المرتبطة بالعيد، ما أضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا على الرحلة.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين أعربوا عن إعجابهم بالروح الإيجابية التي عكستها تلك اللحظات.

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