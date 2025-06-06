هل تعمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك 2025؟.. التفاصيل

كتب - محمد سامي:

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار، في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك 2025.

كما أعلنت الوزارة، عن تنظيم عمل المخابز التموينية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت منح المخابز إجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الأحد 8 يونيو 2025 وحتى الثلاثاء 10 يونيو 2025، مع التأكيد على توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة أن المخابز التي لا ترغب في الحصول على الإجازة يمكنها التقدم بطلب رسمي إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، على أن تقوم المديريات بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية بهذه الطلبات.

ومن جانبها، ستقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بإرسال ملف إلكتروني (Excel) يتضمن بيانات المخابز الراغبة في العمل خلال إجازة العيد إلى مديريات التموين، ليتم توزيعه على الإدارات التموينية بالمحافظات لضمان استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بكفاءة خلال موسم العيد.

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