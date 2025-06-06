وزير الزراعة يتابع انتظام العمل خلال عيد الأضحى لضمان استمرار الخدمات

كتب- عمر صالح.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة للوزارة، مشددًا على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمات من المصدرين والمواطنين، واستمرار تقديم الدعم الفني للمزارعين والمربين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتابع وزير الزراعة على مدار الساعة أنشطة وجهود المعامل المرجعية المركزية التابعة للوزارة، والتي تستقبل عينات المنتجات الغذائية، فضلًا عن معامل مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، وانتظام العمل في الحجر الزراعي المصري بالمنافذ والموانئ، حرصًا على عدم تأثر أو تعطل الشحنات المصدرة إلى الخارج، وحفاظًا على مصالح مصدرّي الحاصلات والمنتجات الغذائية والزراعية.

وشملت المتابعة غرف العمليات المركزية بالوزارة وجميع المديريات والإدارات الزراعية بالمحافظات، والهيئات المختلفة التي تقدم خدمات أو منتجات للمواطنين والمزارعين والمربين، فضلًا عن أعمال توريد محصول القمح، ومحطات إعداد وإنتاج وغَرْبَلَة التقاوي بالمحطات المختلفة، فضلًا عن استمرار تقديم خدمات الزراعة الآلية وتحسين الأراضي للمزارعين، أثناء عمليات إعداد الأرض لزراعة المحاصيل الجديدة.

وشدد "فاروق" على قيادات الوزارة بالمرور الدوري والمستمر على الحقول والزراعات، والتواصل مع المزارعين، للوقوف على أية مشكلات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا، فضلًا عن تقديم خدمات المكافحة والإرشاد والدعم الفني للمزارعين، لافتًا إلى ضرورة اليقظة الدائمة ومرور مسؤولي حماية الأراضي، و مشرفي الأحواض على الزمامات ورصد أي حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، ومنع التعديات وإزالتها في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.

ووجه الوزير بتكثيف الحملات على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها، فضلًا عن متابعة أعمال المجازر والإشراف على أعمال الذبح التي تتم بها بالمجان طوال أيام العيد، والتيسير على المواطنين، فضلًا عن بذل المزيد من الجهد للحد من الذبح العشوائي بالشوارع حفاظًا على البيئة وضمان سلامة الذبائح واللحوم والصحة العامة. كما وجه أيضًا بتوفير كافة سبل الراحة للزائرين ورواد الحدائق التابعة للوزارة، والتي تشمل حدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، وحديقة الأسماك بالزمالك.

وتوجه "فاروق" بالتهنئة إلى قيادات الوزارة والعاملين بها، وكافة العاملين بالقطاع الزراعي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمنًا دورهم في مواصلة العمل حفاظًا على مصالح المواطنين ودعم المزارعين والمربين، لافتًا إلى أن ذلك يعد الدور الأصيل لوزارة الزراعة، وواجبًا وطنيًا يساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري.

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