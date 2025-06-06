"الري" ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، لضمان انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين على مدار الساعة، في إطار توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استمرار المتابعة لمناسيب المياه وحالة محطات الرفع

تواصل فرق وزارة الري متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه في الترع والمصارف، إضافة إلى رصد الحالة الفنية لمحطات الرفع في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الحفاظ على كفاءة أداء المنظومة المائية خلال العيد.

وأكد وزير الري أن فرق العمل متواجدة بنظام النوبتجيات لضمان انسيابية وصول المياه إلى كافة المنتفعين.

تنسيق كامل بين قطاعات الري والصرف والميكانيكا لضمان كفاءة الأداء

أوضح الدكتور سويلم أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار المناسيب عند مواقع السحب والطرد بمحطات الرفع، و يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات مياه الشرب ومنع حدوث أي ازدحامات أو أعطال بالشبكة المائية.

غرفة عمليات مركزية تتابع التصرفات المائية لحظة بلحظة

وأشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه والتعامل السريع مع المتغيرات، مشدداً على أهمية التعامل بمرونة وكفاءة مع أي طلبات من المنتفعين سواء لأغراض الزراعة أو الشرب، بما يحقق التوازن المطلوب في توزيع المياه خلال فترة الإجازة.

التزام كامل من العاملين بالوزارة لخدمة المواطنين خلال العيد

واختتم الدكتور سويلم تصريحاته بتأكيد التزام العاملين بالوزارة بتأدية مهامهم خلال العطلة الرسمية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الري والصرف بكفاءة عالية، في ظل توجيه واضح بضمان استقرار شبكة توزيع المياه في جميع المحافظات.

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