وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الأضحى ويثمن جهودهم في تطوير القطاع

كتب - محمد صلاح:

قدّم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تهنئته للعاملين في الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الكهرباء والطاقة، مشيدًا بتفاني العاملين في أداء مهامهم ووعيهم بمسؤولياتهم، والتي تجلت في ضمان تأمين الشبكة الموحدة للكهرباء واستقرار التيار الكهربائي وتوفيره لجميع الاستخدامات.

وأشار عصمت إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والكفاءة في التشغيل، وتعظيم الموارد ورفع معدلات الأداء، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للأصول المملوكة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية استلهام قيم عيد الأضحى المبارك، من فداء وتفاني في العمل، لتعزيز رسالة العاملين ومسؤولياتهم تجاه الوطن.