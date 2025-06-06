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الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي

06:31 ص الجمعة 06 يونيو 2025

الرئيس السيسي في المسجد الكبير

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء احتفالية شارك فيها عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

وبهذه المناسبة، تبادل الرئيس السيسي التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، معربًا عن خالص أمنياته لهم ولشعوبهم بمزيد من الخير والاستقرار، داعيًا الله أن يتقبل طاعاتهم ويمنّ على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والرخاء.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنئة إلى المصريين المسلمين المقيمين في الخارج، عبر السفارات والقنصليات المصرية، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا، ومؤكدًا حرص الدولة على التواصل مع أبنائها في المهجر في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

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الرئيس السيسي صلاة العيد الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية
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الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي
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