كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التمويل الإجمالي للمشروع القومي لإحياء البتلو تجاوز حتى الآن 9.5 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 44.8 ألف مربي من صغار المزارعين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 518 ألف رأس ماشية.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس إدارة المشروع وافق مؤخرًا على اعتماد مبلغ 275 مليونًا و885 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 393 مستفيدًا، بعدد 3929 رأسًا من عجول التسمين والعجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان.

وأشار إلى أن إجمالي التمويل حتى الآن بلغ نحو 9 مليارات و565 مليون جنيه، ضمن جهود الدولة لتوفير اللحوم والألبان وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأضاف "فاروق" أن المشروع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم وتطوير الريف المصري، ورفع كفاءة صغار المربين، وتوفير لحوم حمراء بأسعار عادلة للمستهلك والمربي على حد سواء.

وأوضح الوزير أن هناك لجان متابعة ميدانية متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم الفني والرعاية البيطرية والصحية، والعمل على حل أي تحديات قد تواجه المستفيدين في مراحل التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن التمويل لا يُمنح إلا بعد إجراء معاينات دقيقة للحظائر ومواقع التربية، من قبل لجان فنية تابعة للوزارة والبنوك الممولة، سواء البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري، لضمان توافر الشروط الملائمة للتربية.

وأضاف أنه يتم التأمين على الرؤوس المستلمة من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بنسب مخفضة، لضمان حصول المربي على خدمات التأمين والدعم.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن باب التقديم للاستفادة من المشروع لا يزال مفتوحًا، ويمكن للمواطنين التوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعي أو الأهلي، أو التواصل مباشرة مع القطاع عبر الأرقام:

0220541463 – 0220541464، للاستعلام والتقديم.

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