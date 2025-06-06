كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك داخل الحدائق التابعة لها، وفي مقدمتها حدائق الحيوان بالمحافظات وحديقة الأسماك بالزمالك، وذلك في إطار خطة متكاملة لتوفير متنفس ترفيهي آمن ومتميز للعائلات.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحدائق ستظل مفتوحة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسعر تذكرة موحد يبلغ 5 جنيهات فقط، تنفيذًا لتعليمات مشددة بتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية للمواطنين، وضمان سبل الراحة والسلامة داخل الحدائق.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات مباشرة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة والتأمين داخل الحدائق، مع التشديد على تقليل التزاحم، وتوفير الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرياتها المختلفة، فضلًا عن الاهتمام بالمسطحات الخضراء والمائية واللوحات الإرشادية.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأنه تم إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين في حدائق الحيوان خلال عطلة العيد، مع إعداد خطة لتسهيل دخول الزوار تشمل زيادة عدد المنافذ وتخصيص بوابات جديدة وتعزيز التواجد البشري على المداخل.

وأشار إلى التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير سيارات إسعاف إضافية، خاصة بالحدائق الكبرى مثل حديقة حيوان الإسكندرية، إلى جانب التعاون مع إدارات الحماية المدنية وهيئات النظافة والتجميل لرفع مستوى الأمان والنظافة العامة.

كما أكد "الأقنص" أن الإجراءات تضمنت تحسين بيئة الحيوانات عبر رش المسطحات المائية، وتوفير الدُشّات وبرك المياه للحيوانات المجترة، إضافة إلى تقديم الفواكه والمثلجات للدببة وغيرها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت بعض الحدائق دعمًا بأنواع جديدة من الحيوانات، فضلاً عن عرض الولادات الجديدة والأنواع النادرة مثل فرس النهر، الكبش الأوري، الطاووس الهندي، وطيور الوادي.

واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى إنشاء نقاط استعلامات داخلية لتسهيل التواصل مع الزوار وتقديم الدعم للأطفال، بما يضمن سلامة الجميع وخلق تجربة ترفيهية متكاملة خلال إجازة عيد الأضحى.

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