أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 11 يونيو 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا يومي الجمعة والسبت على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أكدت على اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 : 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.