إعلان

أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك

10:00 ص الجمعة 06 يونيو 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 11 يونيو 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا يومي الجمعة والسبت على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أكدت على اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 : 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.

504447321_1117262610432305_8914296450265087776_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس حار رياح أمطار شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ 5 جنيهات فقط.. حدائق الزراعة تفتح أبوابها لاستقبال زوار عيد الأضحى يوميًا

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي
استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية