كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، باللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من منشآت الهيئة بالمحافظة، والتي تأتي ضمن المتابعة الدورية الميدانية لأداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمية للمنشآت التابعة للهيئة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والاعتماد، ويوفر خدمات صحية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين، ضمن استراتيجية الدولة المصرية في بناء نظام صحي شامل ومستدام.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي موافقة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض بهدف إنشاء مركز دولي متكامل لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى، يُقام على غرار مركز 30 يونيو الدولي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة تستهدف تعزيز التخصصات الدقيقة داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما ثمّن الدكتور أحمد السبكي موافقة المحافظ على تخصيص مخزن لصالح فرع الهيئة ببورسعيد بما يُمكن من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استدامة الخدمة ومواجهة تحديات نواقص الأدوية.

ناقش الجانبان خلال اللقاء إنشاء أكاديمية تدريبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية لتكون مركزًا للتدريب على نظم التشغيل الحديثة بالهيئة، إضافة إلى مشروع تطوير مجمع جديد للعيادات الخارجية، وإنشاء مركز متكامل لعلاج أمراض الأورام داخل مبنى مستشفى النصر القديم، وذلك ضمن خطط العام المالي المقبل، بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعلاج في التخصصات الدقيقة بالمحافظة.

أعلن الدكتور أحمد السبكي عن بدء التشغيل الفعلي لمركز متقدم للسمعيات بمستشفى الحياة ببورفؤاد خلال شهر يوليو القادم، إلى جانب دعم استكمال اشتراطات تشغيل وحدة الوقود النووي للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى تسليم مركز بورسعيد للأشعة تمهيدًا لتشغيله ضمن منظومة الخدمات التشخيصية الحديثة بالمحافظة.

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على استيفاء الاشتراطات اللازمة لتشغيل وحدة صحة "السلام مصر" ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يُسهم في توفير الخدمات الصحية المتكاملة لسكان منطقة شرق بورسعيد، وضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة المناطق الجغرافية بالمحافظة.

ناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات مشروع استثمار مبنى القنصلية الإيطالية وتحويله إلى مستشفى متخصص في خدمات الطب التأهيلي والطب الرياضي، ليخدم سكان بورسعيد ومحافظات إقليم القناة، بما يعزز التوسع في تقديم الرعاية التخصصية الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ بورسعيد دعم المحافظة الكامل لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منشآتها، وتعزيز جودة خدماتها، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين، وضمان نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال لقائه بمحافظ بورسعيد كل من: الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

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