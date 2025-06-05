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عمال السكة الحديد يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى لخدمة المسافرين

11:48 م الخميس 05 يونيو 2025

عمال السكة الحديد يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأ

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كتب- محمد أبو بكر:

يواصل عمال السكة الحديد جهودهم المكثفة على مدار الساعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب ومتابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية عبر غرفة عمليات تعمل 24 ساعة يومياً.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، بحسب بيان الهيئة، الخميس، اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تكفل راحة وأمان الركاب خلال العطلة، مع تكثيف أعمال الصيانة في الورش، وعدم السماح بخروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية المثالية. كما تم التشديد على نظافة القطارات ودورات المياه قبل انطلاقها في الرحلات.

وأشار إلى استمرار تواجد فرق صيانة السكك والإشارات والمرور الدوري لمتابعة خطوط السكك الحديدية، وإزالة أي أعطال تؤثر على حركة القطارات، وذلك لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال فترة عيد الأضحى.

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