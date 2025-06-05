عاصفة الإسكندرية تثير الجدل.. والأرصاد: الطبيعة غاضبة

كتب- محمد أبو بكر:

أثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا حول عاصفة الإسكندرية الأخيرة، وأنها "مفتعلة".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الظواهر لها أساس علمي واضح.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن العاصفة التي ضربت الإسكندرية ناتجة عن منخفض جوي تطور ناتج عن منخفض جوي بشكل كبير بسبب التسخين المرتفع بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، في ظل ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط وكميات بخار المياه المتزايدة نتيجة الاحترار العالمي، مما أدى إلى تساقط الثلوج والأمطار الرعدية مع حدوث البرق والرعد.

وأوضحت غانم أن الرياح الهابطة ليست جديدة، لكنها كانت قوية بشكل غير معتاد ومتطرف بسبب التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن ما حدث ليس معتادًا في مصر بهذا الوقت من العام وتحديدًا بهذا الشكل المتطرف رغم ظهور مثل هذه الظواهر من قبل في الأعوام الماضية باختلاف أوقاتها ومكان حدوثها.

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