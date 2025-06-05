كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن عملية نفرة الحجاج من عرفات إلى مشعر مزدلفة تسير بسلاسة وانتظام، وسط متابعة دقيقة من لجان الغرفة الميدانية، بالتنسيق مع بعثة وزارة السياحة والآثار، وفي ظل التزام كامل من الشركات السياحية بخطط التشغيل المقررة.

وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، الخميس، أن أعمال متابعة تنفيذ مناسك الحج تتم بشكل متواصل من خلال غرف العمليات واللجان الميدانية، لضمان تنفيذ البرامج بدقة ووفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجانب السعودي.

وأوضحت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن المرحلة الحالية، والمتمثلة في نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، تُعد من أهم مراحل التنظيم في يوم الحج الأكبر، نظرًا للكثافة البشرية الكبيرة التي تشهدها، ما يتطلب تنسيقًا محكمًا وسرعة في التنفيذ، وهو ما تم بنجاح حتى الآن.

وأضافت اللجنة أن الشركات السياحية التزمت بالخطة التشغيلية الموضوعة مسبقًا، مع توفير وسائل نقل مرخصة ومجهزة، ومرافقة المشرفين للحجاج طوال الرحلة، مما أسهم في تيسير الحركة والتنقل دون أي مشكلات تُذكر.

كما أشارت إلى أن غرفة شركات السياحة خصصت فرق دعم فني ولوجستي للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى تواصل مباشر ومستمر مع المشرفين على الأرض للتأكد من تنفيذ التعليمات بكل دقة، مع استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية أداء المناسك.

وفي ختام البيان، وجهت لجنة السياحة الدينية بالغرفة الشكر والتقدير للسلطات السعودية على جهودها في التنظيم الدقيق والخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدة أهمية التنسيق المثمر بين الجانبين المصري والسعودي لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين.