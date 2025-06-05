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مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي

08:23 م الخميس 05 يونيو 2025

المهندس مدحت بركات

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تحدث المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عن العلاقات المصرية-الإماراتية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد محورية الدور المصري-الإماراتي في قضايا المنطقة.


وقال مدحت بركات، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تزامنًا مع عيد الأضحى، تحمل دلالات رمزية، وتعكس التزام مصر بالتعاون العربي، ورفض التدخلات الخارجية، ودعم اقتصاد الأشقاء.


وأضاف: الزيارة تؤكد على التعاون المشترك بين البلدين في التعامل مع الملفات الساخنة في المنطقة، كما تعكس التنسيق السياسي والاقتصادي بين مصر والإمارات، مما يبرز التزام البلدين بدعم الاقتصاد الإقليمي والعمل المشترك.


وتابع: يهدف الزعيمان إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يتناولان التعاون الثنائي بين البلدين، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية، فالتعاون الاقتصادي لا يقل أهمية عن السياسي، وتسعى مصر إلى تعزيز شراكتها مع الإمارات.


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المهندس مدحت بركات الرئيس السيسي الإمارات
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