استشاري تغذية يحذّر من الإفراط في تناول اللحمة خلال عيد الأضحى- فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول اللحمة خلال عيد الأضحى قد يكون له آثار صحية خطيرة، موضحًا أن الجسم لا يستفيد من كل كميات البروتين الزائدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن تناول اللحمة بكثرة دون بذل مجهود عضلي كافٍ يؤدي إلى تحويل الأحماض الأمينية إلى "حمض البوليك" أو "اليوريك أسيد"، مشيرًا إلى أن هذا الحمض هو المسبب الرئيسي لمرض النقرس.

وأوضح ناجي أن حمض اليوريك قد يترسّب في المفاصل ويسبب آلامًا شديدة، كما يمكن أن يؤدي إلى تكوّن حصوات بالكلى التي تعتبر من أخطر الأنواع.

وأكد أن الكمية المناسبة من اللحمة تختلف حسب السن والنشاط البدني، وقال: "الأطفال لا يجب أن يتناولوا أكثر من 150 جرامًا يوميًا، بينما يمكن للبالغين تناول ما يصل إلى 250 جرامًا خلال العيد."

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