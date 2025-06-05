كتب- نشأت علي:

شارك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في الاحتفالية التي أقيمت بمنطقة الأهرامات، بمناسبة إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G للهاتف المحمول في مصر رسميا، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، خلال بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين.

وأكد بدوي، أنه طالب بعدم زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة المقبلة، للتخفيف على أهالينا من جموع المواطنين الذي باتت خدمات الاتصالات والإنترنت من ضروريات الحياة وخاصة الأسرة المصرية، التي أصبح كل شي عبر الإنترنت حتى مذاكرة أبنائنا الطلاب.

وأضاف، بأنه طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاضطلاع بدورة في مراقبة عمل شركات المحمول العاملة في مصر ومنع أي خروقات أو تجاوزات تنال من ميزانية المواطن المصري ، موضحاً بأن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقوم بدورها الرقابي في متابعه عمل جميع الأجهزة والشركات التابعة للقطاع، في ضوء ما يقدم إليها من طلبات من نواب البرلمان أو شكاوي من المواطنين حول سوء الخدمة أو التقصير في توصيلها للمواطن.

وشدد بدوي علي ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة وخاصة جعل المواقع التعليمية. مجانيه خدمة لأبنائنا الطلاب حتي يستطيع الوصول إلي المعلومات وتحصيل دروسهم.

وشدد رئيس اتصالات النواب الي أن المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد بأنه لا توجد حاليا أي دراسة لزيادة الأسعار في الفترة المقبلة.