كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب العاهل الأردني عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن تهانيه للملك وللشعب الأردني الشقيق؛ بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للأردن دوام الاستقرار والازدهار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الاتصال شهد أيضا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.