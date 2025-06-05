كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت أيضا إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.