(أ ش أ):

أجرى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمخيمات حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات، للاطمئنان على الحجاج والتأكد من تلقيهم لكافة الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، وذلك خلال تواجده حالياً بالمملكة العربية السعودية لمتابعة موسم الحج السياحي.

رافق الوزير خلال الجولة كل من سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وناصر ترك نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وفي أعقاب الزيارة، تابع الوزير سير أعمال بعثة الحج السياحي ميدانياً باستخدام تقنية الاتصال المرئي "Google Meet"، في إطار توجه الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة موسم الحج السياحي، بما يتيح متابعة لحظية مباشرة من جميع أعضاء البعثة في وقت واحد، لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

ويقوم أعضاء لجان البعثة بالمرور الميداني على مخيمات الحجاج، الذين يبلغ عددهم 40672 حاجاً، لتفقد أحوالهم ومتابعة مدى التزام الشركات المنظمة بتنفيذ برامج الحج المتفق عليها.

وأشاد الوزير بالجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الحج السياحي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية، مؤكداً أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من الحجاج، لضمان توفير تجربة حج آمنة ومتميزة تعكس كفاءة منظومة الحج السياحي المصري.

من جهتها، أوضحت سامية سامي أنه تم تشكيل 13 لجنة ميدانية ضمن البعثة، إلى جانب غرفة عمليات رئيسية تتواجد في مشعري عرفات ومنى، لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة، وضمان تنظيم المناسك بشكل دقيق.

ويواصل الوزير تلقي تقارير لحظية على مدار الساعة من البعثة الرسمية حول أوضاع الحجاج وأداء لجان المتابعة، في إطار الحرص على توفير أفضل مستوى من الرعاية والتنظيم لحجاج السياحة المصريين طوال فترة أداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.