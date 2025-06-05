الحج 2025.. مخيمات حجاج السياحة بمنى جاهزة لاستقبال الحجاج (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أكد غرفة شركات السياحة، أن مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال الحجاج اليوم، مشيرًا إلى وجود لجان ميدانية منتشرة بكافة المواقع لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج بشكل مستمر.

وأوضحت، بحسب بيان، الخميس، أن الحجاج سيحصلون يوميًا على ثلاث وجبات غذائية متكاملة (فطور - غداء - عشاء)، إلى جانب توفير العصائر، والمثلجات، والمشروبات الساخنة والباردة على مدار اليوم داخل المخيمات.

وأشارت إلى أنه تم توزيع أئمة وزارة الأوقاف والوعاظ المرافقين لبعثات الحج السياحي على مختلف المخيمات، حيث سيقومون بإلقاء ندوات دينية على مدار اليوم لتعريف الحجاج بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج، ضمن برنامج ديني توعوي شامل.

وفيما يتعلق بالتجهيزات التنظيمية، أكدت أنه تم وضع خطة للطوارئ حتى نهاية موسم الحج، تتضمن آليات سريعة ومحددة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو مشكلات قد تطرأ.

كما تمت مراجعة كافة بنود التغذية المنصوص عليها في العقود، والتأكد من التزام الشركات المقدمة للخدمة بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، وذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة معتمدة من وزارة الحج السعودية لمراقبة جودة الأغذية المقدمة للحجاج.

وبينما يعيش الحجاج المصريون اليوم أجواء روحانية مفعمة بالإيمان في مشعر عرفات، في "خير يوم طلعت عليه الشمس"، تعالت الدعوات والصلوات داخل مخيمات الحجيج منذ ساعات الصباح الأولى في أجواء سادها الخشوع والسكينة.

وفيما يتعلق بعملية تصعيد الحجاج، نجحت بعثة الحج السياحي في تنفيذها بشكل متميز، حيث بدأت مساء أمس الأربعاء وفق خطة دقيقة أشرفت عليها البعثة، بالتعاون مع شركات الخدمة الميدانية السعودية، وأكثر من 1200 شركة سياحة مصرية منظمة للحج هذا العام.

وساهمت الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية في تسهيل عملية التصعيد، التي تمت بسلاسة دون وقوع زحام رغم الأعداد الكبيرة.

وأوضحت اللجنة أن تصعيد الحجاج تم مباشرة إلى مشعر عرفات دون المبيت بمنى في ليلة التروية، وذلك حفاظًا على راحة وسلامة الحجاج، مشيدة بالتنسيق الكبير الذي شهدته عمليات الانتقال.

وتستعد بعثة الحج السياحي حاليًا لبدء عملية النفرة إلى مزدلفة عقب غروب شمس يوم عرفة، تمهيدًا لجمع الحصى والانتقال بعدها إلى منى لأداء شعيرة رمي الجمرات.

وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات بالتنسيق مع شركتي "الماسية مشارق" و"الراجحي" المتعاقد معهما لتوفير خدمات الحجاج في المشاعر، مع التأكد من توافر جميع المتطلبات المتفق عليها.

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