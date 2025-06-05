كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد اليوم الخميس، المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسته العامة في ختام دور الانعقاد العادي لعام ٢٠٢٥، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور ١١٢ عضوًا من إجمالي ١٣٩ عضوًا بعد تقديم باقي الأعضاء اعتذارًا لأسباب مختلفة.

وأصدر المجمع عدة توصيات والتي جاءت كالتالي:

اللجنة المجمعية للعلاقات العامة:

- وضع مناهج لجميع الخدمات الكنسية يحث جميع أفراد الشعب على أهمية وضرورة المشاركة الفعالة والوجود المجتمعي والعمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع؛ من أجل ترسيخ روح المواطنة، مع تسليط الضوء على الدور المجتمعي للأقباط في الوطن.

اللجنة المجمعية للإعلام والمعلومات:

تكوين لجنة مصغرة لوضع رؤية لبحث كيفية نشر الفكر الكنسي السليم على شبكة الإنترنت، وزيادة إلمام أبناء الكنيسة والخدام في الإيبارشيات بتكنولوجيا الإنترنت والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في تحضير دروس مدارس أحد والعظات بشكل شيق وجذاب.

اللجنة المجمعية للعلاقات المسكونية:

- تسعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى معالجة الخلاف الواقع بين الكنيسة السريانية الهندية الأرثوذكسية والكنيسة الهندية الأرثوذكسية، وعلى هذا سيعقد لقاء في القاهرة، حيث دعا قداسة البابا تواضروس لبحث الخلافات حفاظًا على وحدة العائلة الأرثوذكسية الشرقية Oriental Orthodox

- تتابع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باهتمام الوضع الخاص بدير سانت كاترين وتثمن موقف الدولة في عدم المساس بالدير أو الحياة الرهبانية به.

اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة:

- عمل برنامج تأهيلي للمبدعين والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل تبادل خبرات بين الإيبارشيات.

- الاهتمام بضرورة إنشاء اجتماعات لأسر النزلاء والمفرج عنهم بجميع الإيبارشيات، مع تشغيل وتوظيف المُفرج عنهم بجميع الإيبارشيات.

- تشكيل وتفعيل مكاتب الرعاية والتنمية في كل إيبارشية وتشجيع التنسيق بينها وبين لجنة شركاء التنمية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

- الاهتمام ببرامج بناء الهوية الجنسية Gender Identity لأبنائنا، مع التركيز على تدريب الكهنة والآباء والخدام على الوقاية، والتربية النفسية والجسدية السليمة.

- الاهتمام باستخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا في المستشفيات القبطية، لما لهذا من إفادة للمستشفى والمريض.

- جار الإعداد لمشروع الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالقاهرة على غرار ما تم بالمستشفيات القبطية بالإسكندرية.

اللجنة المجمعية للأسرة:

- الاهتمام بقراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

- الاطلاع على القانون الذي أقرته الدولة والخاص برعاية حقوق المسنين للتعرف على حقوق كبار السن ومساعدتهم للاستفادة من مزاياه.

اللجنة المجمعية للإيمان والتعليم:

- استكمال العمل في الكاتشيزم "عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

اللجنة المجمعية للطقوس:

- يُضاف عيد زكا العشار يوم "٣ هاتور" إلى الأعياد الكنسية، مع ذكره في السنكسار.

اللجنة المجمعية لشئون الإيبارشيات:

- عقد اجتماع لوكلاء الإيبارشيات وأعضاء مجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية مع القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، وذلك بخصوص محاضر الخطوبة والزواج.

توصيات لجنة الرهبنة والأديرة:

- تشجيع الآباء الرهبان على الدراسة الأكاديمية الجادة في مختلف المجالات، مع التركيز على الدراسات اللاهوتية والعقائدية.

- إصدار رسالة غير دورية تحوي أوراقًا بحثية ومقالات رهبانية ويكون تحريرها بالتبادل بين الأديرة القبطية

اللجنة المجمعية لشؤون المهجر:

- استمرار تشجيع تنظيم رحلات للخدمة إلى الكنيسة الأم مع تقديم بعض الخدمات والمشروعات في بعض الإيبارشيات والكنائس في مصر.

- ترتيب لقاءات "on line" منتظمة مع قداسة البابا لإيبارشياتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا بعد تقسيمها إلى قطاعات حسب عدد الكنائس، على أن تقام هذه اللقاءات على مستوى الكهنة، والخدام، والشباب وإن أمكن العائلات.

- توعية الخدام والشباب بكيفية استخدام الذكاء الإصطناعي بحكمة وإفراز، والحذر من تقديم محتوى عقيدي ولاهوتي غير دقيق.