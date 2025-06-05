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رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير كوبا لبحث التعاون الثنائي في تصنيع الدواء

05:09 م الخميس 05 يونيو 2025
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    رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير كوبا لبحث التعاون الثنائي في تصنيع الدواء
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    رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير كوبا لبحث التعاون الثنائي في تصنيع الدواء
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كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير ألكسندر بييسير موراجا، سفير جمهورية كوبا بالقاهرة، تأتي الزيارة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التعاون الدولي، وتأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا، وسعيًا إلى بناء شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

شهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجالات تنظيم الدواء، وتبادل الخبرات، ودعم الشراكات في التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي للشعبين الصديقين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بالسفير الكوبي؛ معربًا عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، ومؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية تمتلك منظومة تنظيمية متكاملة، وبنية تحتية رقابية وتصنيعية متطورة، بما يؤهلها للقيام بدور إقليمي محوري في صناعة وتصدير الدواء.

كما أشار الغمراوي إلى نجاح هيئة الدواء المصرية في تحقيق إنجاز كبير بحصولها على مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، ما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية في الجودة والمأمونية والفعالية.

من جانبه، أعرب السفير ألكسندر بييسير موراجا عن بالغ تقديره لما شهده من تطور ملحوظ في قدرات هيئة الدواء المصرية، سواء على الصعيد التنظيمي أو التصنيعي، مشيرًا إلى أن كوبا تنظر بإعجاب للتجربة المصرية الناجحة في مجال تطوير المنظومة الدوائية، كما أكد أن بلاده حريصة على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، من خلال تبادل التكنولوجيا، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، والاستفادة من القدرات المصرية في تصنيع الأدوية وتوطينها بما يخدم المصالح الصحية لشعبي البلدين.

تعكس الزيارة اهتمام الجانبين المصري والكوبي بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدوائي، والاستفادة من القدرات التصنيعية والرقابية المتطورة التي تمتلكها مصر، بما يدعم الأمن الدوائي الإقليمي، ويُمهّد لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين البلدين، في إطار علاقات الصداقة التاريخية والتوجه نحو شراكات دولية فعالة في قطاع الصناعات الدوائية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورأسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة هبة إبراهيم، مدير عام الادارة العامة للمستحضرات الحيوية والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

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