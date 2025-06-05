السياحة تحث على توعية الحجاج بعدم وجوب المبيت بمنى

كتب- محمد أبوبكر:

أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أهمية وجود الوعاظ بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم في منى وعرفات، لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالحج. وأوضح أن هؤلاء الوعاظ ألقوا خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم الخميس.

وأضاف عمارة أن الغرفة طالبت في كتابها الدوري رقم 153 شركات السياحة المنفذة لحج هذا العام بضرورة توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت في منى، والالتزام بفتوى مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، رقم 7661، وذلك لتخفيف الأعباء على الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار، في ظل محدودية المساحات وارتفاع درجات الحرارة، وحفاظاً على صحة وسلامة الحجاج. كما أكدت الغرفة ضرورة توفير وسائل نقل للحجاج من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى، وإعادتهم إليه مرة أخرى.

وكان مفتي الجمهورية السابق، فضيلة الدكتور شوقي علام، قد أصدر فتوى حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق. وأكد المفتي في فتواه أن المبيت في منى مشروع إذا توفرت السعة والمكان، وكان ذلك مناسبًا لحال الحاج وقدرته.

وأضاف أن الحاج إذا ترك المبيت في منى لعذر يرجع إليه من مرض أو مشقة، فلا فدية عليه ولا حرج في ذلك. أما إذا عجز عن المبيت فيها لعذر يرجع إلى محل التكليف مثل عدم وجود مكان بسبب اكتظاظ الحجاج، فإن التكليف بالمبيت يسقط عنه، ولا يكون مخاطبًا به، حيث أن التكليف مشروط بالقدرة على الأداء والالتزام بقوانين حفظ سلامة الحجاج.

وتضمنت الفتوى العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمونها، وذلك تيسيراً على الحجاج وحرصاً على راحتهم وسلامتهم وصوناً لأرواحهم.

وأرفقت غرفة شركات السياحة الرابط الخاص بالفتوى إلى شركات السياحة وهو: حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

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