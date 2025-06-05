نجاح تصعيد حجاج السياحة مباشرة إلى عرفات دون المبيت في منى - صور

كتب محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الخميس، إنه وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، يمضي الحجاج المصريون خير يوم طالعت عليه الشمس، يوم عرفة، حيث سادت مخيمات الحجيج أجواء من الدعاء والأذكار التي لم تنقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت "الغرفة"، أنه على صعيد الحج السياحي، نجحت عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الأربعاء، ضمن خطة محكمة أشرفت عليها بعثة الحج السياحي، بمشاركة شركات الخدمة الميدانية السعودية وأكثر من 1200 شركة منفذة للحج هذا العام.

وتابعت: ساهمت الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها في تسهيل عملية تصعيد الحجاج وعدم حدوث أي زحام رغم الأعداد الغفيرة.

وأكدت أنه قد تم تصعيد حجاج السياحة مباشرة إلى مشعر عرفات دون المبيت في منى ليلة التروية؛ حرصًا على راحة وسلامة الحجيج، حيث نجحت عمليات التصعيد التي شهدت تنسيقاً كبيرًا بين الجهات المعنية.

وأعلنت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، مؤكدة وضع خطة محكمة لتفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة وقت النفرة، مع تحديد توقيتات دقيقة لتحرك الأتوبيسات فور غروب شمس يوم عرفة.

وأضافت سامي أن لجان بعثة الحج السياحي تتابع تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بعرفة ومنى، مع التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج بالتنسيق مع شركات الطوافة.

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