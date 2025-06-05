التضامن الاجتماعي: توزيع 2 مليون وجبة ولحوم حتى ثاني أيام عيد الأضحى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع 2 مليون وجبة ولحوم خلال 10 أيام، حيث يستمر التوزيع حتي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتم توزيع الوجبات واللحوم على مختلف محافظات الجمهورية، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم توزيع الوجبات واللحوم من خلال فريق من المتطوعين في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل الى اخر لتوزيع الوجبات واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا .

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

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