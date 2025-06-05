رئيس البعثة الطبية: لا إصابات خطيرة بين الحجاج المصريين

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس البعثة الطبية للحج، إنّ تصعيد الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة ودون أي زحام أو تكدسات، مشيرًا إلى أن معظم الحجاج وصلوا إلى عرفات منذ يوم التروية، واستقروا قبل الفجر، مؤكدًا أنه قضى شخصيًا أكثر من 13 ساعة متواصلة على عرفات دون ملاحظة أي مشكلات تُذكر.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الوضع الطبي مستقر تمامًا، وأن الحالات الصحية التي تم رصدها لا تتعدى بعض حالات المغص أو الإجهاد البسيط الناتج عن الحرارة.

وتابع أن مراكز الرعاية الطبية منتشرة بكثافة في كل الاتجاهات، قائلًا: "أينما تسير تجد مركزًا طبيًا، بل تجد رعاية مركزة متكاملة"، مشيدًا بجهوزية الهلال الأحمر السعودي المنتشر ويقظته، إلى جانب وجود تنظيم وحزم شديد في حركة الحجاج، موضحًا أن كل هذه العوامل تصب في مصلحة صحة وسلامة الحاج.

وأكد أن التعاون بين السلطات السعودية ووكلاء الحج في مصر سواء لحج القرعة أو التضامن أو السياحة كان وثيقًا وسلسًا، مما ساعد على تسهيل الإجراءات منذ مغادرة مكة وحتى الاستقرار في عرفات.

وأشار رئيس البعثة الطبية إلى أن مسؤولية تقديم الخدمات الطبية داخل المشاعر تقع بالكامل على عاتق السلطات الصحية السعودية، والتي تمنع ممارسة المهنة من قبل أي طرف خارجي خلال هذه الفترة، ومع ذلك، كانت للبعثة الطبية المصرية أدوار كبيرة قبل بدء المشاعر، حيث قامت بحملات توعية وصلت لأكثر من 50 ألف حاج مصري.

وأوضح أن هذه الحملات تضمنت شرح الفروق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وطرق الوقاية والتعامل مع الكرامب الحراري، واشتملت على فيديوهات ومطويات وبروشورات تم توزيعها على نطاق واسع، مشيرًا إلى تحسّن كبير في الوعي الصحي لدى الحجاج مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد عبد الغفار أن الوضع حتى الآن مطمئن تمامًا، ولا توجد حالات طوارئ أو إصابات خطيرة ضمن الحجاج المصريين، موضحًا أن النظام والانضباط من العوامل الأساسية في الحفاظ على سلامة الحجاج.

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