كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 604 ألف و 672 مواليد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تعمل حالياً بمرحلتها الأولى، والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها، تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، أنيميا الفول، الفينيل كيتونوريا، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، التليف الكيسي، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأضافت أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحاً أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

أكدت الدكتورة نانيس عبدالمحسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، تخصيص 56 مركزًا طبيًا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي ذلك لتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانًا للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة لأولياء الأمور بهدف الحد من احتمالات إنجاب أطفال يعانون من مثل هذه الأمراض.

وأوضحت الدكتورة نانيس أن المراكز الـ56 منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل عيادات ومراكز متخصصة في أمراض التمثيل الغذائي، الإرشاد الوراثي، التغذية والجهاز الهضمي، وأمراض الكلى والكبد، بالإضافة إلى مراكز رعاية الطفل والمستشفيات الجامعية.

ويشمل توزيع المراكز في محافظات:

المنيا (عيادة أمراض التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي، وعيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى مصر الحرة).

أسيوط (عيادة التغذية والجهاز الهضمي بمستشفى أسيوط الجامعي للأطفال، ومركز الإرشاد الوراثي، ومستشفى الإيمان بحي الأربعين).

سوهاج (عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سوهاج الجامعي، ومركز طبي جزيرة محروس).

الجيزة (عيادة طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث، والمركز الطبي بالشيخ زايد).

الإسكندرية (عدة عيادات في مستشفى سموحة ومستشفيات أخرى متخصصة).

القاهرة (عدة عيادات في مستشفيات الدمرداش وأبو الريش وغيرها).

محافظات أخرى شملت الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، أسوان، قنا، الفيوم، بورسعيد، البحيرة، بني سويف، دمياط، القليوبية، مطروح، البحر الأحمر، الأقصر، الوادي الجديد، كفر الشيخ، السويس، وشمال سيناء.

ويأتي هذا التوزيع ضمن خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، من خلال توفير العلاج المجاني والدعم النفسي والمشورة المستمرة لأولياء الأمور، ما يعزز فرص تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأطفال وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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