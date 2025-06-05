استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة شواء اللحمة على الفحم خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لطهي اللحوم دون الإضرار بالصحة هي السلق.

الكربون الناتج عن الفحم خطر على الصحة

أوضح "ناجي"، في لقاء مع برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن شوي اللحوم على الفحم يؤدي إلى التصاق المواد الكربونية المسرطِنة على سطحها، ما يزيد من فرص الإصابة بقرحة المعدة أو الأورام السرطانية، خاصةً مع الإكثار من تناول البروتين الحيواني.

السلق ثم الفرن.. الطريقة الأكثر أمانًا

نصح استشاري التغذية بضرورة سلق اللحمة أولًا، ثم إدخالها الفرن بعد دهنها بقليل من السمن باستخدام فرشاة، بدلًا من تحميرها مباشرةً في الزيت أو السمن، موضحًا أن هذه الطريقة تقلل من السعرات الحرارية وتُبقي على القيمة الغذائية للحوم.

نصيحة للعيد: لا تضحّي بصحتك

شدد على أهمية التوازن والاعتدال في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، داعيًا إلى الابتعاد عن العادات الضارة التي تنتشر في مواسم الأعياد، مثل الإكثار من اللحوم المشوية أو تناولها دون خضروات أو ألياف.

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