فيديو- كامل الوزير يُقيل مسؤولًا على الهواء لهذا السبب

كتب – محمد أبو بكر:

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بإقالة أحد المسؤولين بوزارة الصناعة لتغيبه عن حضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون هام دون تقديم إخطار أو تكليف أحد بالنيابة عنه.

وجاء القرار خلال حوار الوزير في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح أن المسؤول كان من المفترض أن يكون حاضرًا خلال التوقيع، إلا أن غيابه المفاجئ تبين أنه نتيجة حصوله على إجازة غير منسقة.

وشدد الفريق كامل الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة يجب أن يبلغ بها مسبقًا، خاصة في الفعاليات الرسمية والمناسبات المخطط لها مسبقًا.

وأضاف قائلًا: "قررنا استمرار المسؤول في إجازته حتى النهاية"، في إشارة إلى إنهاء مهامه رسميًا.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن منح تراخيص لنحو 4832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانضباط والالتزام الوظيفي من العناصر الأساسية لدعم قطاع الصناعة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

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