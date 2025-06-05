كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية مؤخرًا يُعد حالة جوية متطرفة وغير معتادة في هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت بيانًا مسبقًا توقعت فيه سقوط أمطار رعدية، ضمن متابعة تطورات الظواهر الجوية.

ظواهر جوية شتوية تظهر في بداية الصيف

أوضحت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن مثل هذه الحالات الجوية كنا نعتاد على رؤيتها في فصل الشتاء، لا سيما نواة الإسكندرية الشهيرة، وليس مع بداية فصل الصيف، خاصة وأن درجات الحرارة بدأت ترتفع تدريجيًا، مضيفة: "لم نكن نشهد مثل هذه الأجواء بهذه الشدة خلال هذه الفترة من السنة".

احترار الأرض يغير التوزيعات الضغطية عالميًا

أرجعت عضو هيئة الأرصاد الجوية هذه التغيرات غير المألوفة إلى ظاهرة التغير المناخي والتطرف المناخي، والتي أدت إلى حدوث ظواهر جوية خارج توقيتها المعتاد، مثل السيول التي شهدتها محافظة أسوان خلال الصيف من العام الماضي رغم أن مناخ مصر لا يُعرف بتساقط أمطار صيفية.

وأشارت "غانم" إلى أن الاحترار العالمي والتغير في منظومة التوزيعات الضغطية، والتي ترتبط جميعها بمنظومة الغلاف الجوي الموحد حول العالم، تتسبب في ظهور ظواهر جوية متطرفة، من بينها حالات من الأمطار الرعدية والرياح العنيفة، والتي قد تكون أشد وأعنف من ذي قبل.

منخفض جوي وراء عاصفة الإسكندرية

عن الحالة التي شهدتها الإسكندرية، أوضحت أنها ناتجة عن منخفض جوي مصحوب بسحب رعدية ممطرة بشدة في وقت قصير وتساقط لحبات البرد، إلى جانب رياح هابطة أسفل هذه السحب ساهمت في زيادة نشاط الرياح وسرعاته بشكل كبير.

استمرار الاحترار العالمي يعني طقسا أكثر عنفًا

أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية يجعل من المتوقع حدوث المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترات القادمة وبشكل أقوى أيضًا، مشددة على أهمية التكيف مع هذه التغيرات المناخية ومتابعة نشرات وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تكرار مثل هذه الحالات الجوية المتطرفة يظل أمرًا واردًا، طالما استمرت ظواهر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية في التأثير على مناخ المنطقة.

وصباح السبت الماضي، أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي صاحبت موجة الطقس السيئ المفاجئة بعض شوارع وأنفاق الإسكندرية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي من بينها سيدي بشر و45.

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