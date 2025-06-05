تنبيه مهم من الأوقاف بشأن تنظيم الصفوف في صلاة العيد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نبهت وزارة الأوقاف، عموم المصلين والمصليات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية عند أداء صلاة العيد، وذلك حرصًا على الحفاظ على قدسية الشعيرة، واحترامًا لقيم ديننا الحنيف، والتزامًا بقواعد النظام العام.

وأكد العلماء والفقهاء أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد -دون وجود فاصل أو حاجز- يُعد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية التي تحث على التفريق بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة، وتُعد -أيضًا- تجاوزًا لقوانين المحافظة على الآداب العامة، التي تنظم أسس الاجتماع بين الجنسين، بما يحقق الاحترام المتبادل، والسكينة والخشوع المطلوبين في مثل هذه الشعائر الجليلة.

وأهابت وزارة الأوقاف، بجميع المصلين والمصليات، ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، وتنظيم الصفوف بما يتوافق مع الشرع الشريف، وذلك من خلال تخصيص أماكن واضحة للنساء، تفصلها عن صفوف الرجال بحواجز مناسبة أو فواصل تنظيمية، تضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية تليق بمقام العيد المبارك.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك

السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى

وصلت 3 آلاف جنيه.. أسعار ذبح الأضاحي 2025