كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية بمحافظات إقليم القناة الساحلية.

وتفقد رئيس الهيئة خلال جولته الميدانية أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والأشعة، والصيدليات بمجمع الشفاء الطبي، ومستشفى السلام، ومستشفى الرمد التخصصي، حيث اطمأن على جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

كما حرص الدكتور السبكي على استطلاع آراء المترددين من المواطنين حول مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات المرضى وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

وشملت الجولة كذلك زيارة مركز طب أسرة الجوهرة، ومركز صحة أسرة عمر بن الخطاب، حيث تفقد العيادات المختلفة بهما، وأشاد بما لمسه من جهود متميزة والتزام واضح من فريق العمل بمركز طب أسرة عمر بن الخطاب، ووجّه بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين تقديرًا لتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ومديري المنشآت الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تمثل نموذجًا يُحتذى به في كفاءة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن ما تحقق من نجاحات بها سيتم تعميمه ونقل خبراته إلى محافظات المرحلة الثانية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة قائمة على الحوكمة والجودة.

وأشار إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن الارتقاء بالتجربة يبدأ من تطبيق معايير الانضباط، والتحول الرقمي الكامل للخدمات، والالتزام بالزي الرسمي، والمرور اليومي، وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة الصحية.

كما وجه الدكتور السبكي برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وجاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، مع مراجعة توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والطعوم، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاتها، والتأكد من كفاءة المخزون الاستراتيجي.

وشدد على أهمية استمرار انعقاد غرف الطوارئ على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ صحي.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد قدمت أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت خدمات الفحص، والتشخيص، والعلاج، والجراحات، من بينها أكثر من 200 ألف عملية جراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وبنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، مشددًا على التزام الهيئة بمواصلة تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة تليق بالمواطن المصري.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال الجولة كل من: الدكتور أحمد حماد، والدكتور محمود الشحات، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتور محمود الديب، والدكتور محمد سامي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي، وعدد من مديري المنشآت الصحية التي شملتها الجولة.

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