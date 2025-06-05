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"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوتين من "نوارة نجم" و "ياسمين رئيس"

10:30 ص الخميس 05 يونيو 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب - مصراوي:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوتين من كل من الصحفية نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم الشهيرة بـ "نوارة نجم"، والفنانة ياسمين هاشم محمد رئيس الشهيرة بـ "ياسمين رئيس" ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية.

وشكت الأولى من معاودة التطاول على والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ، وعلى محاميها.

بينما تضررت ياسمين رئيس من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها فى الرد.

وقرر المجلس إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.

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الأعلى للإعلام نوارة نجم ياسمين رئيس خالد عبدالعزيز محمد الباز
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