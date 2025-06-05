كتب- محمد شاكر:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "مستعد أن أدفع ما تبقى من عمري ويطلع قانون حرية تداول المعلومات، ولا يليق بمصر ألا يكون لديها قانون ينص على أن يضمن للصحفي والإعلامي أن يحصل على المعلومة من مصادرها الطبيعية دون حجب أو مساءلة أو تقييد".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): من أهم القوانين التي نحتاج إليها هو المحليات؛ لأن المحليات بمثابة شرايين الجسم، وهذه المحليات تعتبر (المفرخة) التي تفرز الكوادر السياسية لكل الأحزاب والحياة السياسية، التي يمكن الاختيار منها والبناء عليها، ودون هذه (المفرخة) فأنت تعمل دون جذور على (الفراخ البيضاء).

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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