وصلت 3 آلاف جنيه.. أسعار ذبح الأضاحي 2025

كتب-عمرو صالح:

يتساءل الكثير من المسلمين الراغبين في ذبح أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2025 على معرفة أسعار الذبح حتى لا يتم استغلالهم من قبل بعض الجزارين وتوريطهم في رسوم ذبح كبيرة.

ونستعرض خلال السطور الآتية أسعار ذبح الأضاحي 2025، بحسب الجزار أحمد منتصر في تصريحات خاصة لمصراوي، الذي أوضح أن أسعار الذبح تتوزع وفقًا للأنواع المختلفة من الأضاحي حيث أن العجول البقرية تتراوح تكلفة الذبح بين 2000 إلى 3000 جنيه للرأس الواحدة وذلك حسب حجم العجل وصعوبة عملية الذبح و العجول الجاموسي تبلغ تكلفة الذبح حوالي 2000 جنيه للرأس الواحدة أما بالنسبة للخرفان فتقدر تكلفة ذبح الخروف الواحد بحوالي 500 جنيه وتعتبر الماعز الأقل تكلفة حيث تبلغ تكلفة الذبح 200 جنيه للرأس الواحدة.

وتشهد أسعار الكيلو القائم للحيوانات الحية تفاوتًا ملحوظًا بين الأنواع المختلفة:

العجول البقرية: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 180 إلى 200 جنيه، وذلك حسب جودة العجل ومنطقة الشراء.

العجول الجاموسي: تتراوح أسعار الكيلو القائم بين 150 إلى 160 جنيها، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مقارنة بـ العجول البقرية.

الخرفان البلدي: يبلغ سعر الكيلو القائم بين 190 إلى 220 جنيها، وهي من أعلى الأسعار في السوق.

الأغنام والماعز البلدي: يستقر سعر الكيلو القائم عند حوالي 200 جنيه.

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