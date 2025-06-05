حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول بيان للأوقاف بشأن نقل أئمة مساجد كبرى لمحافظات نائية

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى.

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بحضور رئيس الوزراء.. إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر رسميًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر، والتي أقيمت عند سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة.

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استرداد قطعا أثرية من أمريكا خرجت من مصر بطرق غير شرعية - صور

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تسلمت 11 قطعة أثرية ثمينة، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

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وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان مقر البنك الزراعي بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

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الجلاد: أي وزير يدعوه البرلمان ولا يذهب يفقد شرعيته.. وداود قادر على قيادة المعارضة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن ضياء الدين داود قادر على انتزاع الفوز في البرلمان المقبل، وقيادة جبهة المعارضة في مجلس النواب.

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وزير العمل: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 113، والمنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

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نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات استعدادًا لأداء ركن الحج الأعظم

أعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إتمام خطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بنجاح تام، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال يوم عرفة، الركن الأعظم من مناسك الحج.

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السيسي يتلقى اتصالًا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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موجة حارة جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم عرفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 5 يونيو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

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