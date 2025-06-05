موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للفترة من الخميس 05 يونيو 2025 إلى الإثنين 09 يونيو 2025.

أفادت "الأرصاد"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح وارتفاع الحرارة.

الأرصاد عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة: بدء موجة حارة جديدة

قالت "الهيئة"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح بين (2-4) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (29) درجة مئوية، والقاهرة الكبرى (35-36) درجة مئوية، وجنوب البلاد (42) درجة مئوية. سيكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومعتدلاً الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس: شبورة مائية

أضافت هيئة الأرصاد"، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر (من 4-7 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة رياح تصل إلى (40-60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2-3) متر.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تكون درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري:

الخميس 05 يونيو: عظمى 35 / صغرى 22

الجمعة 06 يونيو: عظمى 35 / صغرى 22

السبت 07 يونيو: عظمى 36 / صغرى 23

الأحد 08 يونيو: عظمى 36 / صغرى 23

الإثنين 09 يونيو: عظمى 36 / صغرى 23

السواحل الشمالية:

الخميس 05 يونيو: عظمى 26 / صغرى 19

الجمعة 06 يونيو: عظمى 28 / صغرى 19

السبت 07 يونيو: عظمى 29 / صغرى 20

الأحد 08 يونيو: عظمى 28 / صغرى 20

الإثنين 09 يونيو: عظمى 28 / صغرى 20

شمال الصعيد:

الخميس 05 يونيو: عظمى 36 / صغرى 21

الجمعة 06 يونيو: عظمى 37 / صغرى 22

السبت 07 يونيو: عظمى 37 / صغرى 23

الأحد 08 يونيو: عظمى 37 / صغرى 23

الإثنين 09 يونيو: عظمى 36 / صغرى 23

جنوب الصعيد:

الخميس 05 يونيو: عظمى 40 / صغرى 24

الجمعة 06 يونيو: عظمى 42 / صغرى 25

السبت 07 يونيو: عظمى 42 / صغرى 26

الأحد 08 يونيو: عظمى 42 / صغرى 25

الإثنين 09 يونيو: عظمى 41 / صغرى 25

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