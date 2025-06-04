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مجدي الجلاد عن تضارب تصريحات الحكومة عن النشاط الزلزالي في مصر: نخاف ولا "نأنتخ"

11:40 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "فيه حاجات لا تحدث إلا في مصر، ومع ذلك نتعايش معها لأن دمها خفيف.. أمس صدر تصريحان خطيران، من أكبر جهتين علميتين حكوميتين حول النشاط الزلزالي في مصر.. والتصريحان "عكس عكاس" تمامًا، يعني كأن كل جهة بتتكلم عن بلد مختلف".

وأضاف مجدي الجلاد: "التصريح الأول أدلت به الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في برنامج تليفزيوني، والثاني عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. يعني الجهتان في حكومة واحدة.. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بين الحكومة والحكومة".

وأوضح أن وزيرة البيئة تحدثت عن أن تكرار الزلازل في الآونة الأخيرة يعكس نشاطًا زلزاليًا 'غير طبيعي وأن الوضع الحالي غير معتاد، حيث قالت: "مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي حقيقي، وأصبحت في موضع بداية الخطر، وهناك تداخلًا بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية، والظواهر الجوية باتت أكثر حدة وتكرارًا، وعلينا الاستعداد الدائم".

كما أوضح أن المعهد القومي للبحوث الفلكية تحدث عن الزلزال الذي تم رصده هو ظاهرة طبيعية معتادة، وقال:"بنطمن حضراتكم ولا داعي للقلق".

واختتم مجدي الجلاد، قائلاً: "السؤال يا حكومة: نخاف ولا ما نخافش؟!.. نقلق ولا نطمن؟!.. نستعد ولا نريح ونأنتخ.. الزلزال الكبير جاي ولا هيضرب فوق أو تحت، ويعدي على مصر بسلام، ولسان حاله يقول: حرام.. هي مش ناقصة".

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